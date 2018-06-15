Hilmi Cem’e Yunan aşkından hediye! Survivor son bölümde ödül oyununu kimler kazandı?

Survivor 2018 bütün hızıyla devam ediyor. Son bölümde Hilmi Cem'e, Yunanistan'da Survivor'da yarışan Rodanthe'den hediye geldi. Hilmi Cem, hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hilmi Cem'in Rodanthe'ye ne hediye ettiği merak konusu oldu.

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Survivor’da bu sene bir aşk kıvılcımı var. Türkiye-Yunanistan maçında Yunan Survivor yarışmacısı Rodanthe, Hilmi Cem’den etkilenmiş onunla bir araya gelmek için çeşitli yollar denemişti. Bir türlü buluşamayan ikili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Survivor Rodanthe, Hilmi Cem’e hediye gönderdi.



ADADA SON DURUMLAR NE?

Hakan: New York’a gidiyoruz. Ben, Nagihan, Hilmi Cem ve Murat. Alışveriş yapmak çok keyifli olacak.

Sema: 10 gündür yaşadığım atış beceriksizliği beni çok üzüyor.

Adem: Sanki bizden birini seçecek de! Ne gerek var kelime oyunu oynuyor.

Murat: Buruk bir sevinç yaşadım teşekkür ederim böyle bir ödüle beni seçtiği için.

Nagihan: Ben kazandım, bir arkadaşımız seçmek zorundaydım bu yüzden Hilmi’yi seçtim.

Adem: Ödül kazanmak tabi önemli. Hedefim dokunulmazlık. Ödüller dokunulmazlık için bir yakıt. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.

ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Alp: Ödül oyununa hoşgeldiniz. Ünlüler 2 kişi, Gönüllüler 5 kişi. Damla’nın tedavisi devam ediyor.

Adem: Turabi’nin sakatlığı var umarım tez zamanda yanımıza döner.

Hakan: Herkes 7-8 kez oynuyor. Yoğun bir tempo. Mutluyum şahsen karşımızda güçlü isimler var.

Alp: Hilmi Cem sana haberim var. Sana bir emanet var. Sana ulaştırmam gerektiği söylendi. Üstünde Rodante yazan onların boyunluklarını ilettim. Hanımefendi senden hediye bekliyor. Bugün bayram olduğu için karşınızda Arda Türkmen.

Arda Türkmen: Sizlerle bir bayram sofrasına oturacağız. Dünden beri uğraşıyorum sizin için.

Kadınlarda; NAGİHAN Hakan’ı seçti.

Erkeklerde; ADEM Sema’yı seçti.