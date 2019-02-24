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Hira temizlik ve taklit yeteneğini konuşturdu
Hira temizlik ve taklit yeteneğini konuşturdu
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Hira'nın esprili bir videosunu paylaştı.
Magazin 24 Şubat 2019 - 11:58

Son zamanlarda yeni albümü için çalışmaları sürdüren Demet Akalın, bir yandan da takipçileriyle keyifli paylaşımlar yapıyor. Kızı Hira’nın üzerine titreyen ve her fırsatta onunla ilgili paylaşımlarda bulunan Akalın bu defa kızının taklit yeteneğini ortaya koyduğu bir paylaşıma imza attı. Temizlik yaparken söylenen bir kadın görüntüsünde izlediğimiz Hira Kurt, rolüne kendisini öylesine kaptırmış ki ortaya keyifli bir seyirlik çıkmış… Geçtiğimiz günlerde beş yaşına giren Hira’nın bu videosunu paylaşan anne Demet Akalın bu görüntüleri ‘İyi pazarlar, Maşallah’ı unutmayın zaten hastayız’ notuyla paylaştı.

 

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