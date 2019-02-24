Hitman konusu ne? Hitman filmi oyuncuları kimler?

Çok satan video oyunu Hitman’den uyarlanan Ajan 47’nin Hitman filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Hitman başrollerinde Timothy Olyphant, Dougray Scott ve Olga Kurylenko yer alıyor. İşte Hitman hakkında merak edilenler...

Hitman heyecan dolu maceralar, etkileyici olaylar zinciri, izleyiciye nefeslerini tutarak dikkat kesilecekleri anlar yaşatan sahneleri ile bilgisayar oyununda olduğu kadar sinemada da etkilemeyi başardı. Hitman filmi konusu ve oyuncuları ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

HITMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin kahramanı, varoluşsal bir çelişkinin insanı gibi görünmektedir. Bir kilise tarafından yetiştirilmiş olup diğer yandan da dünyadaki en zalim suçlular tarafından eğitilmiştir. Kilise bu şartlar altında onun varlığını bile yok sayacak denli kendisine öfkeliyken, kahramanımız kötülerden uzak durmak konusunda dikkat çeken bir performans göstermektedir. Kendisi hakkında çok az bilgi mevcuttur. O sadece ziyadesi ile zeki ve çekici olmakla beraber ensesinde bir barkod taşımaktadır. Bu gizem insanın yaşadığı heyecan dolu macerelar, etkileyici olaylar zinciri, izleyiciye nefeslerini tutarak dikkat kesilecekleri anlar yaşatıyor.

HİTMAN OYUNCULARI KİMDİR?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde Fransız ve ABD ortak yapımı Hitman filmi dikkat çekiyor. Skip Woods tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Xavier Gens’in yaptığı film, aksiyon, suç ve dram türüyle öne çıkıyor. Hitman filmi başrolünde