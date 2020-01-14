Hivda Zizan Alp kimdir? Hivda Zizan Alp nereli ve kaç yaşında?

Hivda Zizan Alp, 1993 doğumludur. İlk dizi deneyimini Kaçak dizisi ile gerçekleştiren Hivda Zizan Alp hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hivda Zizan Alp nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hivda Zizan Alp kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Hivda Zizan Alp özellikle reklam filmleri ile tanınmaktadır. Ancak son dönemde dizilerde de boy gösteren oyuncu Hivda Zizan Alp, “Yeşil Deniz” ve “Fi” dizileriyle tanınmaya başlamıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp, 1.63 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur.

Hivda Zizan Alp'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Elvan) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ada) (TV Dizisi)

2015 – Mordkommision İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Arife) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (TV Dizisi)