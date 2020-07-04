Hızlı ve Ateşli konusu ve oyuncuları… Hızlı ve Ateşli’de kimler oynuyor?

Hızlı ve Ateşli konusu ve oyuncuları… Hızlı ve Ateşli’de kimler oynuyor?

Aksiyon dolu sahneleriyle özellikle otomobil ve yarış tutkunlarının dikkatini çeken Hızlı ve Ateşli filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Hızlı ve Ateşli konusu ve oyuncu kadrosu...

Hızlı ve Ateşli aksiyon ve heyecanı harmanlayan senaryosuyla izleyicinin dikkatini çekiyor. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

HIZLI VE ATEŞLİ KONUSU

Teröristler ticari bir uçuşa bomba yerleştirmiştir. Uçak 800 fitin altına düştüğünde bomba patlamak üzere ayarlanmıştır. Uçaktaki yolcular hem uçağı hem de tüm yolcuları havada tutmak için amansız bir mücadeleye girmiştir.

HIZLI VE ATEŞLİ OYUNCULARI

Dominique Swain , Moose Ali Khan , Jason Tobias , Adrian Paul , Monique Parent , Joe Chambrello , Jannica Olin , Mimi Davila