Hızlı ve Öfkeli 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Sinema dünyasının efsanelerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli serisi sık sık televizyonda da ekrana geliyor. Seyirciler film hakkında detaylı bilgileri araştırmak istiyor. Hızlı ve Öfkeli 2 filminin filmde başrollerini Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Devon Aoki ve Ludacris paylaşıyor. İşte detaylar...

Hızlı ve Öfkeli 2 filminin konusu şöyle gelişiyor: Polislikten ihraç edilen Brian O'Conner, bir yarışta yakalanarak eski şefleri tarafından 2 seçeneğe maruz kalır. Eski şefleri, Brian’a verecekleri görevi yapması durumunda sicilinin temizlenmesi sözünü verir. Bu görev Miami kökenli ithalat-ihracatçı Carter Verone'in dolaşıma sokmaya çalıştığı kara parayla suçüstü yakalanmasıdır. Brian kendisine görevde eşlik etmesi için verilen ortağı kabul etmeyip, çocukluk arkadaşlarından olan Roman Pearce ile görüşmeye gider ve onunda sicilinin temizlenmesi karşılığında görevde eşlik etmesi için Pearce ile iş birliği yapar. Verone'i kıstırarak amacına ulaşmaya çalışan O'Conner, gizli ajan Monica Fuentes ile de iş birliğine girer.

HIZLI VE ÖFKELİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Paul Walker: Brian O'Conner

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Eva Mendes: Monica Fuentes

Cole Hauser: Carter Verone

Ludacris: Tej

Thom Barry: Ajan Bilkins

James Remar: Ajan Markham

Devon Aoki: Suki

Amaury Nolasco: Orange Julius

Michael Ealy: Slap Jack

Mark Boone Junior: Dedektif Whitworth