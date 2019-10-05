Hızlı ve Öfkeli film serisinin 5. filmi Rio Soygunu bu akşam televizyonda yayınlanacak. Chris Morgan tarafından yazılan Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu Justin Lin tarafından yönetildi. Peki Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncuları kimler ve konusu ne?

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminde başrolde Paul Walker ve Vin Diesel rol almış ve ilk olarak 20 Nisan 2011 tarihinde, Avustralya’da yayınlanmıştır. ABD’de ise, 29 Nisan 2011 tarihinde vizyona girmiştir. İşte Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncuları ve konusu…

FİLMİN KONUSU

Eski polis Brian O’Conner ve Mia Toretto, Dom'u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra polisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro'da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir. Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs, Dom ve Brian'ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır. Dom, Brian ve Mia ekibi toplar ve soygun için çalışmaya başlarlar.

OYUNCULARI

Vin Diesel rolü Dominic Toretto

Paul Walker rolü Brian O’Conner

Dwayne Johnson rolü Luke Hobbs

Jordana Brewster rolü Mia Toretto

Tyrese Gibson rolü Roman Pearce

Ludacris rolü Tej Parker

Matt Schulze rolü Vince

Sung Kang rolü Han Lue

Gal Gadot rolü Gisele Harabo

Tego Calderon rolü Tego Leo

Don Omar rolü Rico Santos

Joaquim de Almeida rolü Hernan Reyes

Elsa Pataky rolü Elena Neves

Michael Irby rolü Zizi