Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Hızlı ve Öfkeli film serisinin yedinci bölümüdür. 2015 yılında vizyona girmiş olan film serinin en sevilenleri arasında bulunuyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ne? Oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi ekranlarda yayınlandığı dönemlerde ilgi çekiyor. Hızlı ve Öfkeli 7'nin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmin yazarı Chris Morgan'dır ve yönetmen koltuğunda James Wan vardır. Filmin yıldızları arasında ise Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell ve Jason Statham yer almaktadır.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCU KADROSU

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)