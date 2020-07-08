Hızlı ve Öfkeli 8 filmi nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, oyuncuları kim?

Aksiyon severler ekran başına! Hızlı ve Öfkeli serisinin en beğenilen filmlerinden Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. İşte Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncuları…
HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU
Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.
HIZLI VE ÖFKELİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Ocak 2016'da Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı. Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı. Çekimler Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da başladı. Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te devam etti. Çekimler Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere ayarlandı. Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta gerçekleşti.
HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI
Vin Diesel – Dominic Toretto
Michelle Rodriguez – Letty Ortiz
Dwayne Johnson – Luke Hobbs
Tyrese Gibson – Roman Pearce
Ludacris – Tej Parker
Kurt Russell – Frank Petty
Jason Statham – Deckard Shaw
Charlize Theron – Cipher
Elsa Pataky – Elena Neves
Nathalie Emmanuel – Ramsey
Tego Calderon – Tego Leo
Don Omar – Rico Santos
Helen Mirren
Kristofer Hivju
Scott Eastwood