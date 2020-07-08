Hızlı ve Öfkeli 8 filmi nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, oyuncuları kim?

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, oyuncuları kim?

Sinemanın en uzun soluklu seri filmlerinden Hızlı ve Öfkeli, sekizinci filmi ile bu akşam ekranlarda olacak. Aksiyon ve macera severlerin en sevdiği film serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli 8 filmi hakkındaki tüm bilgiler haberimizde…

Aksiyon severler ekran başına! Hızlı ve Öfkeli serisinin en beğenilen filmlerinden Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. İşte Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncuları…

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU

Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.

HIZLI VE ÖFKELİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Ocak 2016'da Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı. Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı. Çekimler Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da başladı. Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te devam etti. Çekimler Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere ayarlandı. Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta gerçekleşti.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI

Vin Diesel – Dominic Toretto

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Ludacris – Tej Parker

Kurt Russell – Frank Petty

Jason Statham – Deckard Shaw

Charlize Theron – Cipher

Elsa Pataky – Elena Neves

Nathalie Emmanuel – Ramsey

Tego Calderon – Tego Leo

Don Omar – Rico Santos

Helen Mirren

Kristofer Hivju

Scott Eastwood