Hızlı ve Öfkeli konusu ve oyuncuları… Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli konusu ve oyuncuları… Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli serisinin başlangıç filmi olan Hızlı ve Öfkeli 1 izleyiciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. 2001 yılında vizyona giren film büyük ilgi uyandırmıştı. İşte Hızlı ve Öfkeli'nin konusu ve oyuncu kadrosu...

Hızlı ve Öfkeli filminde, Er Ryan’ı Kurtarmak ve Pitch Black filminden tanınan Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez rol almıştır. 38 milyon $'lık bir bütçeyle çekilen filmin ABD'de gösterime girdiği hafta sonunda 41 milyon $'lık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon $ civarı bir hasılata ulaşmıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ KONUSU

Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto'nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto'yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O’Conner görevlendirilir. Brian Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O’Conner, Dominic'in güzel ve çekici kız kardeşi Mia'ya aşık olunca işler değişir.

HIZLI VE ÖFKELİ OYUNCULARI

Paul Walker

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Jordana Brewster

Rick Yune

Chad Lindberg