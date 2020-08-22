Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir?

Beyazperdenin en uzun soluklu serilerinden Hızlı ve Öfkeli, üçüncü filmi olan Tokyo Yarışı ile ekranlarda olacak. Serinin en zayıf halkası olarak gösterilen Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi, ayrıca serinin yeni oyuncularla çekilen ilk ve tek filmi olma özelliğini de taşıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin konusu ve oyuncuları…

Justin Lin'nin yönetmenliğini yaptığı ve 2006 yılında ilk kez vizyona giren Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı'nda macera ve hızlı arabalar bu sefer Japonya'nın başkentinde ortaya çıkıyor. Tamamen faklı isimlerle çekilen Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI

Mutsuz bir yaşamın orta yerinde filizlenen tek umut Sean Boswell için yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden yabancılaştığı bir düzen içinde yaşayan Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelmeye alışmıştır. Ancak annesi onun hapse girmesinden korkar. Bu sebeple de oğlunu Tokyo'ya, babasının yanına gönderir. Bu yanlış bir fikirdir çünkü bu bambaşka kültürde, yabancı olmak hissi perçinlenir. Ama Twinkie ile tanıştığı andan itibaren değişim ve dönüşüm başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar. Serinin üçüncü filminin yönetmenliğini Justin Lin yapıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI OYUNCULARI

İlk iki filme göre tamamen farklı isimlerin rol aldığı Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi oyuncu kadrosunda Lucas Black, Damien Marzette, Zachery Ty Bryan, Brandon Brendel yer alıyor.