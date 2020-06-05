Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli Tokyo yarışı konusu ne, oyuncuları kim?

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli Tokyo yarışı konusu ne, oyuncuları kim?

Sinemanın en uzun soluklu seri filmlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli serisi, Tokyo Yarışı filmi ile bu akşam ekranlarda olacak. Serinin üçüncü filmi olan ve ilk iki filmdeki isimlerden farklı bir kadrosu olan Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminin konusu merak ediliyor. İşte Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Yönetmenliğini Justin Lin'in yaptığı ve 2006 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmi Tokyo Yarışı, tamamen farklı bir kadro ile çekilmesine rağmen büyük beğeni toplamıştı. Özellikle müzikleriyle dikkat çeken Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı ile alakalı bilgiler haberimizde…

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI KONUSU

Mutsuz bir yaşamın orta yerinde filizlenen tek umut Sean Boswell için yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden yabancılaştığı bir düzen içinde yaşayan Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelmeye alışmıştır. Ancak annesi onun hapse girmesinden korkar. Bu sebeple de oğlunu Tokyo’ya, babasının yanına gönderir. Bu yanlış bir fikirdir çünkü bu bambaşka kültürde, yabancı olmak hissi perçinlenir. Ama Twinkie ile tanıştığı andan itibaren değişim ve dönüşüm başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.



HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI FİLMİ OYUNCULARI

İlk iki filme göre tamamen farklı isimlerin rol aldığı Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi oyuncu kadrosunda Lucas Black, Damien Marzette, Zachery Ty Bryan, Brandon Brendel yer alıyor.