Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hizmetçiler 2. son bölüm izle…

Hizmetçiler 2. bölümü Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Hizmetçiler son bölümde; Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Peki Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte Hizmetçiler son bölüm izleme linki...

Hizmetçiler 2. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde; Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır.

HİZMETÇİLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hizmetçiler 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HİZMETÇİLER FRAGMANI

HİZMETÇİLER SON BÖLÜM İZLE

HİZMETÇİLER 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Bir yandan da site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.

Ela, Aras Atahanlı’nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir? Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?