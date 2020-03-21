Hizmetçiler 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hizmetçiler 3. son bölüm izle…

Hizmetçiler dizisi 3. bölümü ile ekrana geldi. Hizmetçiler son bölümde; Neslihan’ın Yiğit’e olan saplantısı devam ederken Hacer’in tek derdi ise Çiçek’i Armağan’dan uzak tutmaktır. Bir diğer yandan Atiye hiç tahmin edemeyeceği bir durumla karşılaşır. Yiğit ise Derin’in Ela’ya gönderdiği videonun peşindedir. Peki Hizmetçiler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hizmetçiler son bölümde; Ela, Aras Atahanlı’nın evinde bulunan telefondan Gülseren’i şoke eden bir video izletir! Videodaki görüntüler ortaya çıkarsa Gülseren çocuğunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır. İşte Hizmetçiler 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm detayları…

HİZMETÇİLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hizmetçiler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

HİZMETÇİLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HİZMETÇİLER SON BÖLÜM İZLE

HİZMETÇİLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren'in kendisini işten çıkarmayı düşündüğünü duyan Ela onun güvenini kazanmak ve evde kalmak için hızlıca bir plan yapar. Derin'in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Bu görüntülerde kimler neyi saklamaktadır?

Evindeki telefonun Derin'e ait olduğunu öğrenen Aras Ela'yla yüzleşmeye gider. Köşeye sıkışan Ela ne yapacak?