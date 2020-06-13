Hizmetçiler bu akşam var mı? Hizmetçiler dizisi yeni bölüm ne zaman?

Hizmetçiler bu akşam var mı? Hizmetçiler dizisi yeni bölüm ne zaman?

Corona virüsü sebebiyle birçok dizi gibi Hizmetçiler dizisi de setlerine ara vermişti. Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden olan Hizmetçiler, bu akşam da ekranlarda olmayacak. Dizinin yayınladığı saatte Kanal D ekranlarında Çarkıfelek yarışması olacak. Peki, Hizmetçiler yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Hizmetçiler dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri, corona virüsü arasında olan Hizmetçiler dizisinin ne zaman geri döneceğini öğrenmek istiyor. İşte Hizmetçiler dizisi ile alakalı bilgiler…

HİZMETÇİLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında bu akşam Hizmetçiler dizisinin yerine Çarkıfelek adlı yarışma programı olacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, birçok dizinin corona virüsü arasından dönmesi göze alındığında Hizmetçiler dizisinin de haziran ayı sonunda ekranlarda olması bekleniyor.

HİZMETÇİLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülseren’in kendisini işten çıkarmayı düşündüğünü duyan Ela onun güvenini kazanmak ve evde kalmak için hızlıca bir plan yapar. Derin’in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Bu görüntülerde kimler neyi saklamaktadır?

Evindeki telefonun Derin’e ait olduğunu öğrenen Aras Ela’yla yüzleşmeye gider. Köşeye sıkışan Ela ne yapacak?