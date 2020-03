Hizmetçiler oyuncuları kimler? İşte Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu…

Kanal D'nin yayın hayatına başlamaya hazırlandığı yeni dizisi Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel’in üstlendiği ve başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı dram-entrika türündeki dizi Hizmetçiler’in konusunu ve tanıtım videosunu haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte Hizmetçiler dizisi oyuncu kadrosu ve konusu…

HİZMETÇİLER OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)

Deniz Baysal Yurtçu

Karakter: Ela Sönmez

“Benim küçük, kendi halinde sıradan bir hayatım vardı. Zengin bir ailenin yanında hizmetçi olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayat bazen bize seçim yapma şansı vermez. Ben de aradığım cevaplara ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. O cevaplar da beni yeni sorulara, yeni bilinmezlere sürükledi.

Algı Eke

Karakter: Atiye Kulaksız

“Çok şükür diyorum her gün. Hiç de gocunmuyorum hizmetçi olduğum için. Ne gocunacağım. Aç değilim açıkta değilim. Bir de kocam var… Dalyan gibi. Tek bir eksiğim var şu kucağımda tutacağım bir bebe… Onu da nasip ederse valla dünyada benden mutlusu olmaz.”

Selen Domaç

Karakter: Hacer Tuna

“Belkıs Sipahioğlu’ların evine gelene kadar çocuktum aslında. Asıl hizmetçileri annemdi. Sonra annem bir bez tutturdu elime, tozları aldım. Sonra bir kova verdiler yerleri sildim. O kapıdan çocukluğumu dışarıda bırakarak girdim. Önce beslemeleri sonra hizmetçileri oldum”

Aleyna Solaker

Karakter: Çiçek Tuna

“Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları”

Seçkin Özdemir

Karakter: Yiğit Atahanlı

“Benim bencil, sırf kendini düşünen birisi olduğumu söylerler. Haksız da sayılmazlar aslında. Bugüne kadar canım ne istediyse onu yaptım ve yaşadım. Pek plan program yapmayı bilen biri de değilimdir. Yaşadıklarım bazıları için büyük bir hata gibi gözükse de ben hayat diyorum. Bugün aynı şeyler tekrar başıma gelse hepsini yine yaşardım.”

Yiğit Kirazcı

Karakter: Aras Atahanlı

“Ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir şeyden memnun olmadım… Babam annemi terk ettiğinde de memnun değildim. Yeni bir aile kurduğunda da… Sonra o ailenin şirketi batırdığını duyduğumda da… Biraz kronik bir durum oldu memnuniyetsizlik artık benim için. Ama şikâyetçi de değilim aslında. En azından üvey abim Yiğit gibi sorumluluklarımdan kaçmıyorum”

Ayşenil Şamlıoğlu

Karakter: Nimet Atahanlı

“Benim elim her zaman bu ailenin üzerinde olacak. Birinin çıkıp onlar için kararlar alması, doğru yolu göstermesi gerekiyor. Bunu da benden başka yapabilecek kimse yok. Ama yanlış ama doğru ne yaptıysam bu aileyi korumak için yaptım. Sonuç bu olsa da ben onlara mutlu olmaları için bir neden verdim.

Gamze Karaduman

Karakter: Demet Atahanlı

“Ben mi farklıyım? Farklı değil de renkli diyelim. Ama emin olun ailem benden daha tuhaf. Hiçbiri normal değil. Annem tam bir kontrol manyağı. Abim desen… Dünyadaki en sorumsuz insanlardan biri. Onların arasında ben farklı değil normalim aslında. Sadece onlara pek benzemediğim için, onların kurallarını kabul etmediğim için beni böyle etiketliyorlar”

Nilay Erdönmez

Karakter: Gülseren Atahanlı

“Geleneksel bir ailede büyüdüm. Vakti geldiğinde de hem ailem hem kendim için güzel bir evlilik yaptım. Kocam… Yiğit… Hem yakışıklı, hem eğitimli, hem de iyi bir ailenin oğlu. Ona aşık olmamam için hiçbir sebep yoktu. Yiğit’e her kadın aşık olur zaten. Kocam çok iyi bilir kadın ruhunu. Kendine hayran bırakmayı, aşık etmeyi. Başlarda anlamamıştım. O halleri, o jestleri sadece bana yapıyor sanıyordum. Yanılmışım!”

Neslihan Arslan

Karakter: Neslihan Gülkaya

“Şu hayatta kapasiteni bilirsen hiç başın ağrımız. Ben şuyum ve şuraya kadar ilerleyeceğim… Bunu bil, planını yap gerisi kolay ama bunun sonu yalnızlık. Benim kendim için diyebileceğim tek şey yalnız olduğum gerçeği”

Hazal Benli

Karakter: Aslı Coşkun

“Bir kanalım var “Mother of Life” adını duymuşsunuzdur. Bilirsiniz YouTube’da… En baştan söyleyeyim. Ben asla parayla takipçi almam. Asla parayla videolarım için “like” yaptırmam. Bir milyondan fazla takipçim var. Herkes bir şeyler söylüyor. Yok çocuğumu bunun için kullanıyormuşum, yok onun üzerinden para kazanıyormuşum… Pardon da kocamın kazandığı sadece evin masraflarına yettiği için bunu yapıyor olabilir miyim?

Servet Pandur

Karakter: Belkıs Sipahioğlu

“Armağan benim kıymetlim. Üvey oğlum olması bunu değiştiremez! Onun için her şeyin en iyisini istiyorum. Her anne evladı için bunu ister. Haksız mıyım? Çiçek’i ondan uzaklaştırmak istememin sebebi de bu zaten. Gençler, tecrübesizler. Her şeyi hayallerindeki gibi çok güzel olacak sanırlar. Ama gerçek öyle değil”

Cansu Fırıncı

Karakter: Yaşar Tuna

“Herkes beni kötü bilir, benden korkar, çekinir. Bu da bana istediklerimi yapmak için gereken ortamı oluşturur. Kimseyi düşünmem, gözünün yaşına bakmam. Böyle bilmeleri işime gelir. Fakat bilmedikleri aslında hiç sevilmediğimdir. Biri gerçekten sevse beni, yüzüme bir gülse her şey bambaşka olur ama gel de bunu onlara anlat.”

HİZMETÇİLER DİZİSİ KONUSU

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.