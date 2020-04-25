Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman? Hizmetçiler dizisi neden yok?

Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman? Hizmetçiler dizisi neden yok?

Eve kapanan vatandaşlar dizilerin de ara vermesi sebebiyle birçok soruya cevap arıyor. Corona virüsü televizyonda yayınlanan dizileri de etkiliyor. Bu sebeple setlerine ara veren dizilerden biri de Hizmetçiler oldu. Kanal D yayın akışında Hizmetçiler dizisi yerine farklı bir program yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar...

Hizmetçiler dizisi de corona virüsünden nasibini aldı. Birçok dizi gibi Hizmetçiler dizisi de bu akşam yayın akışında yer almıyor. Peki Hizmetçiler neden yok? Virüs salgını neeniyle çekimlerine ara veren birçok dizi yayınlanmıyor. Dizilerin yeniden ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

HİZMETÇİLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülseren’in kendisini işten çıkarmayı düşündüğünü duyan Ela onun güvenini kazanmak ve evde kalmak için hızlıca bir plan yapar. Derin’in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Bu görüntülerde kimler neyi saklamaktadır?

Evindeki telefonun Derin’e ait olduğunu öğrenen Aras Ela’yla yüzleşmeye gider. Köşeye sıkışan Ela ne yapacak?