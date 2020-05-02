Hizmetçiler yeni bölüm var mı? Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman? 2 Mayıs Cumartesi Kanal D yayın akışı…

Hizmetçiler yeni bölüm var mı? Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman? 2 Mayıs Cumartesi Kanal D yayın akışı…

Sevilen dizi Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman? Dizinin sevenleri dizinin akıbetini merak ediyor. Hizmetçiler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Mayıs Cumartesi Kanal D yayın akışı…

Türkiye'de dizi piyasası sekteye uğramış vaziyette. Birçok dizi corona virüsü sebebiyle setlerine ara vermiş durumda. Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman olacağı merak ediliyor. Hizmetçiler yeni bölüm bu akşam olmayacak. Hizmetçiler yeni bölüm yayınlanma tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

HİZMETÇİLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülseren'in kendisini işten çıkarmayı düşündüğünü duyan Ela onun güvenini kazanmak ve evde kalmak için hızlıca bir plan yapar. Derin'in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Bu görüntülerde kimler neyi saklamaktadır?

Evindeki telefonun Derin'e ait olduğunu öğrenen Aras Ela'yla yüzleşmeye gider. Köşeye sıkışan Ela ne yapacak?



2 MAYIS PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Ortadirek Şaban

23.45 Beyaz Show (Tekrar)

02.00 Fatih Çıtak ile Sahur Vakti