Sinemada yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Hobbit serisinin ikinci filmi Smaug’un Çorak Toprakları bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Hobbit 2 Smaug’un Çorak Toprakları konusu ne? Hobbit 2 oyuncuları kimler?

HOBBİT SMAUG’UN ÇORAK TOPRAKLARI KONUSU NE?

Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk’un devam filmi olan yapımda Shire'lı Hobbit Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan'ı ve beraberindeki 12 cüce ile çıktığı yolculuğu doğuya, Kuytuorman'a doğru sürdürmektedir. Ejderha Smaug'un yıllardır hüküm sürdüğü Yalnız Dağ'a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı'na ulaşmak için atıldıkları macerada başlarına yine akıl almaz belalar gelecektir. Ormanın girişinde Büyücü Gandalf'tan ayrılmak zorunda kalan ekip, dev Örümcek sürünün ağlarından kurtulduklarını sanarlarken, savaşı orman elflerinin esiri olurlar. Bu arada güçleri her geçen gün artan Azog ‘un liderliğindeki Ork'lar da, güvenli gibi görünen Elf krallığında dahi, cücelerin bir an olsun peşlerini bırakmazlar. Hem hayatta kalma savaşı veren hem de Göl kasabasına, ardından da Yalnız Dağ'a ilerlemeye çalışan cüceler ve Bilbo'yu bekleyen esas ve en zorlu düşman ise şüphesiz ki ateşlerin efendisi Ejderha Smaug'dur. Altınları altında sürdürdüğü derin uykusundan uyanan Smaug'u alt etmek ve Arkantaşı'na ulaşmak mümkün olacak mıdır?

HOBBİT 2 OYUNCULARI KİMLER?

Peter Jackson’ın yönetmenliğindeki filmin uyarlama senaryosu ise Jackson’ın yanı sıra yine Fran Walsh, Philippa Boyens ve Guillermo del Toro’dan oluşan ekibe emanet. Martin Freeman (Hobbit Bilbo Baggins), Ian McKellen (Gandalf), Richard Armitage (Thorin Meşekalkan), Aidan Turner (Kili), Sylvester McCoy (Radagast), Peter Hambleton (Gloin) gibi oyuncular yine karşımıza çıkarken, Luke Evans, Evangeline Lilly, Orlando Bloom ve ejderha Smaug’a sesiyle hayat veren Benedict Cumberbatch bu filmin yeni yüzleri.