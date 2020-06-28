Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı konusu ne? Hobbit 3 oyuncuları kimler?

Peter Jackson’ın yönetmenliğini yaptığı The Hobbit 3 filmi 17 Aralık 2014 tarihinde gösterime girmişti. destansı fantezi türündeki macera filmi. J. R. R. Tolkien’in 1937 yılında yazılmış Hobbit romanından uyarlandı. Peki Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler?
HOBBİT 3 KONUSU NE?
Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve günahkar Hobbit Gollum’dan meşhur güç yüzüğünü aldıktan sonra sağ salim eve ulaşıncaya kadar Bilbo’yu halen daha onlarca yeni serüven bekliyor. Yurtlarına tekrar kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug’u Göl Kasabası’nın masum yerlileri üzerine saldıkları gerçeğiyle yüzleşmek zorundadırlar. Thorin Meşekalkan ise Arkentaşı’nı ararken önemli değerlerden ödün vermiştir. Thorin’e yardımcı olamayan Bilbo tehlikeli bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Bu esnada Lord Sauron planladığı gizli Yalnız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü göndermiştir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde iki seçenek vardır: Ya birleşip birlikte savaşacaklar ya da hep beraber yok olacaklardır. Beş ordu toplanıp savaşa girmeye hazırlanırken Bilbo hem kendi hayatı hem de arkadaşları nı kurtarmak için savaşmak durumunda kalacaktır.
HOBBİT BEŞ ORDUNUN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?
Ian McKellen: Gandalf
Martin Freeman: Bilbo Baggins (Genç)
Richard Armitage: Thorin Meşekalkan
Lee Pace: Thranduil
Evangeline Lilly: Tauriel
Luke Evans: Bard
Orlando Bloom: Legolas
Ken Stott: Balin
Graham McTavish: Dwalin
Dean O’Gorman: Fíli
Aidan Turner: Kíli
Cate Blanchett: Galadriel
Hugo Weaving: Elrond
Mark Hadlow: Dori
Jed Brophy: Nori
Adam Brown: Ori
John Callen: Óin
Peter Hambleton: Glóin
William Kircher: Bifur
James Nesbitt: Bofur
Stephen Hunter: Bombur
Ian Holm: Bilbo Baggins (Yaşlı)
Benedict Cumberbatch: Smaug ve Ölü Dirilten (Sauron)
Christopher Lee: Saruman
Sylvester McCoy: Radagast