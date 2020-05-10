Hokkabaz filmi konusu ne? Hokkabaz nerede çekildi, oyuncuları kim?

Hokkabaz filmi konusu ne? Hokkabaz nerede çekildi, oyuncuları kim?

Cem Yılmaz’ın en sevilen filmlerinden biri olan ve sıcak bir yol hikayesini ekranlara getiren Hokkabaz filminin konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yer alacak olan Hokkabaz filminin konusu ne? Hokkabaz nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar…

İki sihirbaz arkadaş Anadolu turnesine çıkmak ister ama peşlerine takılan Komando Sait ile işler değişir… Cem Yılmaz'ın çok sevilen filmlerinden biri olan Hokkabaz filmi hakkında internette araştırma yapılıyor. İşte Hokkabaz hakkında bilinmesi gerekenler…

HOKKABAZ KONUSU NE?

İskender (Cem Yılmaz) hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun ve çocukluk arkadaşı Maradona’nın (Tuna Orhan) dışında herkes onun hokkabaz olduğunu düşünmektedir. İstanbul’dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına Sait’i (Mazhar Alanson) de dahil ederek büyük risk alırlar. Baba Sait, İskender’i takdir etmeyi uzun yıllar evvel bırakmıştır. Turne üçlüyü kaynaştırırken, aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sebep olur. İskender, Maradona ve Sait, yol arkadaşları Fatma (Özlem Tekin) ile bir dağılıp bir toparlanırlar.



HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI

Cem Yilmaz – Iskender Tünaydin

Mazhar Alanson – Sait Tünaydin

Özlem Tekin – Fatma Nur Gaye Türksönmez

Tuna Orhan – Maradona – Orhan Direk

Tuncer Salman – Aslan Türksönmez

Kemal Inci – Cemal Aga

Gürgen Öz – Erkut