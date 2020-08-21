Hollanda Kralı, Ege’de tatilde

Hollanda Kralı William Aleksander eşi Maxima ile birlikte tatile geldiği Ege’nin ortasındaki Milos Adası’nda kullandığı yat ile gezinti yaptı. Karaya çıkıp yürüyüş yapan çift adadaki vatandaşlarla sohbet etti, Kral ve kraliçenin sade kıyafetleri ile dikkat çektiği belirtildi.

Hollanda Kralı evli ve üç çocuk babası William Alexander ve eşi Maxima Alexander özel bir jet ile Ege Denizi'nin ortasındaki Yunanistan'a ait Milos adasına tatile geldi.

TATİL YAPTIĞI ADADA YATINI KENDİSİ KULLANIYOR

Denize sıfır özel bir villada konaklayan Hollanda Kralı Alexander kiraladığı 14 metre uzunluğundaki bir motor yat ile ada koylarını gezdi. Özel pilot brövesi olan kralın kaptan ehliyetinin bulunduğu öğrenildi.

Kral Alexander eşi ile birlikte fırsat buldukça adanın çarşı merkezinde eşi ile birlikte yürüyüşler yaptı , esnaf ile sohbet etti. Kral ve eşi kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen esnafın isteğini kırmadı. Kral ve eşinin yaklaşık on gün adada kalacağı ardından ülkelerine dönecekleri belirtildi.

EKSTREM SPORLAR YAPMAYI SEVİYOR

Kral Alexander'in sık sık Van Buran edını kullanarak uluslararası aktivitelere katıldığı biliniyor. Çoğunlukla Kraliyet Ailesi uçağını kendisi kullanan William Alexander “Van Buraen” takma adıyla 1986 yılında Friesia Elfstenstott Oyunları'na katıldı ve 200 kilometre mesafeyi patenle geçti. 1992 yılında ise yine aynı isimle New York Maratonu’nda 42 km. yarıştı.