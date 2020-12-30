Hollywood bunu konuşuyor: Kendine sahte geçmiş yaratmış

Eylül ayında beşinci çocuğu Eduardo Pau Lucas’ı kucağına alan yoga eğitmeni Hilaria Baldwin hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Tracie Morrissey ve ‘lenibriscoe’ adlı sosyal medya kullanıcısı, Baldwin’in kendisini İspanyol kökenli olarak tanıtmasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kullanıcı, Hilaria Baldwin’in İngilizce konuşurken kullandığı İspanyol aksanının da sahte olduğunu da iddia etti.

“BU BENİM ÇOK CİDDİYE ALDIĞIM BİR ŞEY”

36 yaşındaki Hilaria Baldwin, iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yanıt verdi:

* Bu benim çok ciddiye aldığım bir şey. Boston’da doğdum ve orada büyüdüm. Vaktimi Massachusetts ile İspanya arasında geçirdim. Anne, babam ve kardeşlerim İspanya’da yaşıyor. Ben burada, ABD’de yaşamayı seçtim. Alec ve ben çocuklarımızı iki dilli olarak büyütüyoruz. Evimizde her iki kültürü de kutluyoruz.

Baldwin, aksanlı konuşmasının nedenini de her iki dili birden konuşmasına bağladı. Hilaria Baldwin, kendini gergin ya da üzgün hissettiğinde iki dili birbirine karıştırdığını da sözlerine ekledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hilaria Baldwin, İspanya’da yayınlanan Hola dergisine konuk olmuş ve orada da İspanyol kökenli olarak tanıtılmıştı. Baldwin, dergiye verdiği röportajda Mallorca adasında dünyaya geldiğini ve akrabalarının da orada yaşadığını ileri sürmüştü. Bu yüzden de çocuklarına İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca öğrettiğini de belirtmişti. Yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin, katıldığı toplantı ve etkinliklerde de İspanyol aksanıyla konuşuyordu. Hatta bir keresinde Today için verdiği röportajda ‘Salatalık’ kelimesinin İngilizce’sini hatırlayamadığını ileri sürmüştü. Baldwin’in bu söyleşininin yayınlanmasından sonra da lise arkadaşlarından biri “Hillary Hayward Thomas ile birlikte Boston’da aynı liseye gittim. O zamanlar böyle aksanı yoktu” diye Twitter’da mesaj paylaşmıştı.

Alec Baldwin ile evliliğinden beş tane çocuğu bulunan Hilaria Baldwin, daha önceki bir röportajında da 19 yaşına kadar ABD’de yaşamadığını söylemişti.