Hollywood yıldızı Gerard Butler Arabistan gezisini iptal etti! İşte, iptalin nedeni…

Hollywood'un yıldız ismi Gerard Butler, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten kayıplara karışan ve öldürüldüğü tahmin edilen Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan'a yapacağı geziyi iptal etti.

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The Hollywood Reporter’ın aktardığına göre, son filmi Hunter Killer’ın tanıtımı için Suudi Arabistan’a gitmesi beklenen Gerard Butler, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybedilmesinin ardından geziyi iptal etti.

Butler’ın menajeri, ünlü oyuncunun Riyad’da yapılacak galaya katılmayacağını doğruladı ve “Bu koşullar altında, bu geziyi yapmak uygun olmayacak” dedi.

Arabistan’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında sinema yasağı kaldırılmış, John Travolta, Idris Elba ve Ian Somerhalder gibi isimler ülkeyi ziyaret etmişti. Butler’ın yanı sıra Viacom, CNN ve Bloomberg gibi kurumlar Riyad’daki yatırım konferansına katılmayacaklarını duyurmuştu.