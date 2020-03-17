Hollywood yıldızları kendilerini karantinaya alıyor

Hollywood’un birçok ünlü ismi, hızla yayılan Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle herkesi bilinçlendirmeye çalışıyor.

Ünlüler virüsün yayılmaması için herkesle arasına sosyal mesafe koymuş durumda. Durumu oldukça ciddiye alan isimlerin en başında ise Arnold Schwarzenegger geliyor.

İşte eve kapanıp kendilerini karantinaya alan dünyaca ünlü isimler…

Taylor Swift

Taylor Swift, Instagram hesabından hayranlarına seslendi. 30 yaşındaki şarkıcı, “Arkadaşlar, sizi online olarak takip ediyorum ve sizi çok seviyorum. Olayların henüz yeteri kadar ciddiye alınmadığından endişe ediyorum ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Görüyorum ki hala birçok insan buluşup partilere gidiyorlar. Şu aralar her planı iptal etme zamanı. Kendinizi olabildiğince izole etmelisiniz. Hasta hissetmemenize rağmen, yaşlı ve savunmasız insanlara bir şeyler taşıyor olabilirsiniz. Korkunç zamanlar yaşıyoruz ve sosyal hayatımızdan biraz taviz verme zamanı ” diyerek takipçilerini uyardı.

Ariana Grande

Genç şarkıcı Ariana Grande de insanlara çağrıda bulunarak üstüne düşen görevi yaptı. Twitter hesabından insanların umursamazlığı hakkında konuşan Grande, “Hala birçok insanın, ‘Çok büyük bir olay değil, iyi oluruz’ gibi sözlerini duymaya devam ediyorum. Birkaç hafta önce böyle düşünmenizi anlıyorum ama dünyada neler olduğunu lütfen okuyun. Lütfen gözleriniz kör olmasın. Olayları bu kadar hafife almak çok bencilce ve tehlikeli. ‘Biz genciz bize bir şey olmaz’ diye düşünenler yaşlı ya da sağlığı yerinde olmayan herkesi tehlikeye atıyor. Kulağa çok aptalca geliyorsunuz. Başkalarının hayatlarını da düşünmeniz gerekiyor” dedi.

Miley Cyrus

Köpekleriyle çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf paylaşan Miley Cyrus da kendisini karantinaya alan diğer bir isim oldu. Cyrus fotoğrafına, “Birkaç istisna dışında sosyal mesafemi koruyorum” notunu yazdı. Ünlü şarkıcı ayrıca insanların bu günlerde daha düşünceli olması gerektiğini, paniğe kapılanlar nedeniyle marketlerde her şeyin tüknmesinin saygısızca olduğunu savundu.

Olga Kurylenko

James Bond oyuncusu Olga Kurylenko, test sonucu pozitif çıkan bir diğer ünlü isim oldu. Kurylenko, balkonundan paylaştığı bir fotoğrafla, “Corona virüsü testim pozitif çıktığından beri eve kapandım. Yaklaşık bir haftadır hastayım. Ateş ve yorgunluk ilk semptomların arasında. Kendinize iyi bakın ve bu durumu ciddiye alın!” dedi.

Arnold Schwarzenegger

Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger, Corona virüsü salgınını başından beri en ciddiye alan isim. Fırsat buldukça Instagram hesabından takipçilerin farkındalık kazandırmaya çalışan Schwarzenegger, evcil hayvanlarıyla birlikte çektiği videoyu yine Instagram hesabından paylaştı. 72 yaşındaki aktör, “Olabildiğince evde kalın. Uzmanları dinleyin, moronları değil. Bunu hep birlikte atlatacağız” dedi.

Lady Gaga

Lady Gaga, Corona virüsü nedeniyle bir süre ailesiyle görüşmeyi bile kesmiş. Kendini herkesten izole eden Lady Gaga, “Birkaç doktor ve bilim insanıyla konuştum. Bu herkes için en kolay yöntem olmayabilir ama en iyi ve sağlıklı yöntem kendinizi karantinaya almak. 65 yaş üstündekilerle görüşmemek ve büyük gruplarla takılmamak. Keşke ailemi ve büyükannemleri görebilseydim ama eğer bende virüs varsa, onları hasta etmemem için bu en güvenli yol bu. Ben köpeklerimle evde takılıyorum. Sizi çok seviyorum ve bütün bunları atlatacağız. Tanrı ile de konuştum, iyi olacağımızı söyledi” dedi.

Sam Claflin

Son olarak Peaky Blinders dizisinde yer alan İngiliz oyuncu Sam Claflin de karantina işini ciddiye aldı. Köpekleriyle kanepede vakit geçiren Claflin, “Karantina sarılmaları” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Görünen o ki Sam Claflin, evde kalmaktan hiç rahatsızlık duymuyor.

Sophie Turner

Eşi Joe Jonas ile ilk bebeğini bekleyen Sophie Turner, maske ve eldiven takmış halde Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak, “Ortalıkta gezmeyin, güvende kalın” mesajı verdi.

Elizabeth Banks

Sosyal mesafe konusunu ciddiye alan Hunger Games yıldızı Elizabeth Banks, evde kalarak kendisine iyi baktığını belirtti. Instagram hesabınan pijamalarıyla paylaştığı fotoğrafa, “Sıcak bir duş, rahat pijamalar, tekila ve iki hece: Sakin kalın” notunu yazdı.

Heidi Klum

Heidi Klum, Corona virüsü belirtilerini gösterdiği anda test yaptırıp sonuçlarını bekleyen bir diğer isim. Kendisini hasta hissettiği gibi yer aldığı programdan uzaklaşan Klum, öksürük ve ateş şikayetleriyle başa çıkmaya çalışıyor.