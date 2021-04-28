Hollywood yıldızlarından daha fazla kazanıyor

Yayınlanan bir videoya göre Zheng Shuang’a bir dramada 77 gün yer aldığı için 160 milyon yuan (25 milyon dolar) yani günde yaklaşık 320.000 dolar ödendiği söylendi.

Bu rakam Hollywood yıldızlarının aldığı rakamlardan bile yüksek. Örneğin Meryl Streep ve Gal Gadot, Forbes’a göre 2020’de sırasıyla 24 milyon dolar ve 31 milyon dolar kazanabildi.

ÇİN’DE BİR TABU

Oyuncuların yüksek geliri, 2018’de Çin hükümetinin eğlence endüstrisinde vergi kaçakçılığı olduğunu ileri sürmesinden sonra adeta bir tabu haline geldi. Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosu’nun başlattığı soruşturmada şimdiye kadar en yüksek miktardaki ceza da Fan Bingbing'e kesildi ve oyuncu 129 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

Son olarak 29 yaşındaki Zheng’in kazandığı iddia edilen para, birçok Çinli sosyal medya kullanıcısını şaşırttı ve giderek daha eşitsiz bir toplum olmaya başladıklarını söyleyen kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Pek çok internet kullanıcısı, Zheng'in iddia edilen kazancını sıradan çalışanların maaş seviyesiyle karşılaştırdı. 2020’de Çin’in kişi başına harcanabilir geliri 32.189 yuan (5.000 dolar) idi.

Bir Weibo kullanıcısı, “Yazılanları okurken kendimi boğulmuş ve umutsuz hissediyorum” dedi. Bir başkası ise “O zaman sıradan insanların bu kadar sıkı çalışmasının ne anlamı var ki?” yazdı.

Zheng’in kazancı, eski sevgilisi ve menajeri olan Zhang Heng tarafından bir videoda ifşa edildi. Heng, Zheng'in ailesi ve dizinin prodüksiyon şirketi arasında imzalanan “yin-ve-yang sözleşmeleri” olduğunu iddia ettiği şeylerin fotoğraflarını da paylaştı. Çin'de bu tür sözleşmelerin eğlence sektöründeki yıldızlar tarafından gelirlerini eksik bildirmek ve vergilerden kaçmak için kullanıldığı biliniyor.

TAŞIYICI ANNE Mİ KULLANDI?

Zhang Heng ve Zheng Shuang arasındaki tek sorun bu ifşa da değil. Shuang ve Heng kısa bir süre önceye kadar beraberlerdi ancak ünlü oyuncunun iddialarına göre yasa dışı yollarla para alan Heng'den ayrıldı. Bunun üzerine Heng de Çin’de yasaklandığı için Amerika’da taşıyıcı anne aracılığıyla iki bebek sahibi olduklarını ve şu anda çocuklarıyla Amerika'da yaşadıklarını belirten fotoğrafla paylaştı.

Shuang'ın eski menajerinin bu hamlesinden sonra oyuncunun pek çok iş anlaşması iptal oldu. Bu anlaşmaların arasında oyuncunun Prada ile yaptığı iş birliği de var…

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