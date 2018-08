Hollywood’da bir skandal daha! Fotoğraflar ortaya çıktı, 17 yaşındayken ilişkiye girmiş

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çocuk oyuncu olarak ünlenen 22 yaşındaki Bennett, bundan 5 yıl önce henüz 17 yaşındayken Argento'nun cinsel saldırısına maruz kaldığını söylemişti. İtalyan oyuncu Argento ise iddiaları reddetmiş ve “Bennett ile hiçbir zaman cinsel ilişkiye girmedim” demişti.

Magazin sitesi TMZ'nin ele geçirdiği fotoğraf ve cep telefonu yazışmaları gerçeği ortaya çıkardı. Argento’nun 5 yıl önce Bennett ile yatakta çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. Argento’nun arkadaşına attığı mesaj da okuyanları şoke etti. Argento, arkadaşına attığı mesajda, “Onunla seks yaptım, tuhaf bir duyguydu. Şantaj mektubu gelene kadar onun reşit olmadığını bilmiyordum” yazıyordu.

New York Times, Argento'nun sus payı olarak Bennett'e 380 bin dolar ödediğini gösteren bir belgeye ulaşmıştı.

Hollywood Reporter sitesine yazılı açıklama yapan 22 yaşındaki ABD’li Bennett şu ifadeleri kullandı: “Başta kendi yaşadıklarımı kimseye anlatmadım çünkü bana kötü davranan kişinin kendisiyle bu sorunu aşmayı seçmiştim. Yaşadığım travma, Argento’nun kendisinin de bir cinsel saldırı kurbanı olduğunu açıklamasıyla yeniden su yüzüne çıktı. Son birkaç gündür basın açıklaması yapmadım çünkü hakkımda konuşulacak olmasından korkuyor ve utanıyordum.”

ANNE-OĞLU CANLANDIRMIŞLARDI

İkili 2004’te ‘The Heart Is Deceitful Above All Things’ adlı filmde birlikte oynamış, Argento filmde Bennett’ın oynadığı karakterin annesini canlandırmıştı.

Olayın geçtiği California eyaletinde cinsel rüşt yaşı ise 18.