Holywood yıldızı coronayı atlattı Ege’ye tatile geldi

Dünyaca ünlü, iki Oscar ödüllü Holywood yıldızı ABD'li Tom Hanks Yunan eşi Rita Wilson ile birlikte Ege’deki Paros adasına tatile geldi. Mart ayında birlikte corona virüse yakalanıp hastalığı atlatan çiftin önlem olarak maske yerine eşarp taktığı görüldü.

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı ABD'li 64 yaşındaki Tom Hanks , Yunanistan vatandaşı eşi Rita Wilson (56) ile birlikte tatil için özel bir jet ile Ege'deki Paros adasına geldi.

YÜZÜNE EŞARP TAKTI

Ege'de Mikonos'tan sonra en ünlü tatil adası olarak bilinen Paros'un Antiparos Mevkii'sindeki özel yazlıklarına gelişi sırasında yüzlerini birer eşarp ile kapatan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson fotoğraflarını kendilerine ait sosyal medyadan paylaştı.

İKİ AY KALACAK

Ünlü yıldızın Ege'nin ortasındaki adada yaklaşık iki ay kalacağı ve özel yatı ile Ege’deki ve Türkiye kıyılarındaki adaları gezeceği belirtildi.

MART AYINDA CORONAYA YAKALANMIŞTI

Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile mart ayında virüse yakalamış ve gördüğü tedavinin ardından eşiyle birlikte iyileşmişti.