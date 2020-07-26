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Holywood yıldızı Tom Hanks eşi ile birlikte Yunan vatandaşı oldu
Holywood yıldızı Tom Hanks eşi ile birlikte Yunan vatandaşı oldu
ABD’li dünyaca ünlü Holywood yıldızı Tom Hanks eşi ile birlikte Yunan vatandaşı oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Tom Hanks ve eşi Reta Wilson’u Ege’deki Antiparos adasında ziyaret ederek çifte pasaportlarını ve vatandaşlık belgelerini verdi.
Yaşar ANTER
Magazin 26 Temmuz 2020 - 12:13

Yılın büyük bölümünü Ege'deki Yunan adalarında ve Türkiye kıyılarında geçiren ABD'nin dünyaca ünlü Holywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşlığına kabul edildi. Haber Yunan medyasında da geniş yer buldu.

HOLYWOOD YILDIZI YUNAN VATANDAŞI OLDU

Antiparos adasındaki yazlıklarında bulunan 64 yaşındaki Tom Hanks ve 63 yaşındaki Rita Wilson' u eşi Mareva Kyriakos ile birlikte ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis , ünlü yıldız ve eşinin pasaportları ile vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.

Yunanistan ve ABD arasındaki sanat ve siyaset ile Ege Denizi'ndeki turizm üzerine sohbet eden Kyriakos ve eşi, çift ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kyriakos fotoğrafı kendisine ait sosyal paylaşım hesabından paylaştı.