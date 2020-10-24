Hülya Açıkgöz’den Hadise’ye: Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz!

Hadise’nin geçen yıllarda arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından Hadise ile ilgili açıklama yaptı.

Hülya Açıkgöz, kendisine gelen “Kendinizi neden net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi” sorusuna şun yanıtı verdi:

“Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim.”

KAVGANIN GEÇMİŞİ

Hadise’nin menajerliğini ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak geçen sene, iki kardeş arasında ipler koptu. Şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz’ü üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.

ANNELERİ İNTİHARA KALKIŞTI

Kardeş kavgası bütün aileye yansımıştı. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki “Evlatlarım yüzümü güldürmedi” sözleri dikkat çekmişti.

Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ile ilişkisini kesmişti.