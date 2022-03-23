Hugh Hefner’a tecavüz suçlaması: “Şeytan gibiydi”

1983 yılında Ayın Playmate'i olarak Playboy'a kapak olan Susie Krabacher, derginin kurucusu Hugh Hefner'ı kendisine tecavüz etmekle suçladı.

Sozcu.com.tr

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O zamanlar Susie Scott olarak bilinen 58 yaşındaki Susie Krabacher, 17 yaşındayken Playboy dergisi için poz vermişti. Kapak kızı olmasının ardından Playboy Malikanesi’ne taşınan Krabacher, Hefner’ın kendisine ilaç verip cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

A&E’de yayınlanan Playboy Sırları programında konuşan Krabacher , olayın kendisi 18 yaşındayken gerçekleştiğini söyledi. “Çok utandığını” ve “sadece ölmek istediğini” ifade eden Krabacher, yaşananları Playboy editörü Marilyn Grabowski’ye söylediğinde, ciddiye alınmadığını ve bunun “hiçbir şey” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

İLK KEZ KONUŞTU

Küçükken de büyükbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirten Krabacher, yaşadığı korkunç anların geri döndüğünü söyledi. Krabacher, iş insanı ve Playboy’un kurucusu Hefner’ı, “Bu yaşlı adam gerçek bir insandı, Hefner’dı. Şeytan gibiydi. Ona benziyordu, öyle görünüyordu, sadece bir sürüngendi,” sözleriyle tanımladı.

Uğradığı cinsel saldırı hakkında ilk kez konuşan Krabacher, konuşmaya hazır hissetmesinin yıllarını aldığını söylüyor, “Hefner’ın tecavüzünü ayrıntılı olarak anlatmaya karar verdim. Bu kelimeden nefret ediyorum ama onu tanımlamanın başka bir yolu yok. Bunu yaşayan kadınlar, damgalanacaklarını veya farklı düşünüleceklerini hissediyorlar. Bu yüzden konuşmuyorlar, bu yüzden söylemiyorlar. Ama yalnız değiller,” dedi.

Şaşaalı hayat tarzıyla bilinen Hugh Hefner, 2017 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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