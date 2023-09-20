Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furnes’in ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hollywood'un ünlü isimlerinden biri olan Hugh Jackman, aynı zamanda özel hayatıyla da örnek gösterilen bir oyuncuydu. Ancak Jackman ve 27 yıldır birlikte olduğu eşi Deborra-Lee Furnes, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. İkilinin bu kararının arkasındaki neden de belli oldu...

Sozcu.com.tr

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27 yıllık bir evlilik gösteri dünyasında olan çiftler için son derece uzun denilebilir. Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furnes’in evliliği de şimdiye kadar hep gıpta ile bakılan birlikteliklerden biriydi. Ancak çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Jackman ve Furnes’in ayrılık haberinin ardından ise pek çok söylenti çıktı. Sonunda çifte yakın bir kaynak tüm söylentileri eleştirip yeni bir iddia ortaya attı.

Çiftin evliliğini yorumlayan kişi şunları söyledi: “Gösteri dünyasında 27 yıllık evlilik, uzun bir süre, sanki 186 yıl gibi. Ayrıca ellili ve altmışlı yaşlarındaki bir çiftin çocukları ellerinden alındıktan sonra, onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını görmesi ve ayrı yollara gitme kararı alması pek de alışılmadık değil.”

Jackman ile aynı spor salonuna gittiğini belirten kaynak, ünlü oyuncunun, salonda sık sık meditasyon yaptığını ve maneviyat üzerine arayışları olduğunu da belirtti.

Jackman ve eşi Furness, 27 yıllık evlilikten sonra ayrılma kararlarını açıklayarak yakınlarını şoke etmişti. İkili ortak yayınladıkları açıklamada ise şu satırlara yer vermişti:

“Harika, sevgi dolu bir evlilik içinde karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz oldu ve öyle de kalacak. Bir sonraki bölümü şükranla, sevgiyle ve nezaketle kabul ediyoruz.”

Çift, ayrılıkla ilgili yapacakları tek açıklamanın da bu açıklamayla sınırlı kalacağını belirtti.

Avustralyalı çiftin evlat edindiği iki de çocuğu var. Ayrıca birbirlerine olan sevgileriyle sık sık örnek gösterilen çift daha önce verdikleri bir röportajda birliktelikleri boyunca düğünden önceki iki hafta hariç hiç uzun süre ayrı kalmadıklarını anlatmıştı.

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