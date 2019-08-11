Hulk filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

Sinema dünyasının efsanelerinden biri olan Hulk, şimdi de TV ekranlarında yayınlanıyor. Fantastik ve aksiyon türündeki filmde bir an olsun heyecan düşmüyor. İşte Hulk filmi hakkında merak edilen ayrıntılar...

Hulk filminin oyuncu kadrosunda; Stan Lee, Eric Bana, Jennifer Connely, Nick Nolte, Sam Elliott, Josh Lucas, Paul Kersey ve Cara Buono yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Ang Lee üstleniyor.

HULK FİLMİNİN KONUSU

Bruce Banner’ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.