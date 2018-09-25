Hülya 4.4 milyon lira verecek ama sesinden korkuyor…

Bir reklam şirketiyle dolar üzerinden yaptığı anlaşmayı Türk lirasına çevirerek beğeni toplayan oyuncu Hülya Avşar bir otomobil galerisinde görüntülendi.

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Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun hakkında yaptığı açıklamalarla kendisinden söz ettiren Hülya Avşar, Yeniköy’de bulunan bir otomobil galerisine giderek burada satışa sunulmuş olan lüks araçları inceledi. Avşar’ın yakından ilgilendiği araç ise 600 bin euro'luk (yaklaşık 4.4 milyon lira) Aston Martin Vanquish marka otomobil oldu.

Arabayı beğendiğini söyleyen Avşar kızı, arabanın sesi konusunda tereddüt yaşadığını söyledi. Muhabirlerin arabayı beğenip beğenmediğini sormaları üzerine Hülya Avşar; “Alıp almayacağıma test sürüşü yaptıktan sonra karar vereceğim. Sesi korkutuyor çünkü bazen çok gürültülü olabiliyor” yanıtını verdi.