Hülya Açıkgöz’den Hadise açıklaması: Biz aileyiz

Hadise'nin Kaan Yıldırım ile ayrılığını duyurmasının ardından küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Açıkgöz'ün, 'boynuz' paylaşımı 'ihanet' göndermesi olarak yorumlandı. Açıkgöz, çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

10a ydır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktaladı. Hadise’nin sosyal medya hesabından ayrılığı duyurumasının ardından arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Açıkgöz’ün ‘boynuz’ paylaşımıyla, Kaan Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.

“BİZ KARDEŞİZ, AİLEYİZ”

Hülya Açıkgöz, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın. Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Birkaç hafta önce de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştım, şimdi yine tekrarlıyorum kendimi. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.”

KAVGANIN GEÇMİŞİ

Hadise’nin menajerliğini ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak geçen sene, iki kardeş arasında ipler koptu. Şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.

ANNELERİ İNTİHARA KALKIŞTI

Kardeş kavgası bütün aileye yansımıştı. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki “Evlatlarım yüzümü güldürmedi” sözleri dikkat çekmişti.

Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ile ilişkisini kesmişti.