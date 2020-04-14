Hülya Açıkgöz’e çirkin yorum: ‘Kourtney de sen de kardeşlerin üzerinden zengin oldun’

Hülya Açıkgöz’e çirkin yorum: ‘Kourtney de sen de kardeşlerin üzerinden zengin oldun’

Aile içinde yaşadıkları gerginlik sonrasında kardeşi Hadise ile yollarını ayıran ve görüşmeyen Hülya Açıkgöz, yaptığı bir paylaşım üzerinden Kim Kardashian’ın başı çektiği televizyon programından ayrılan Kourtney’nin doğru bir harekette bulunduğunu ve yaptığı şeyi desteklediğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve siyasi konulara da girmekten çekinmeyen Hülya Açıkgöz bu defa Kardashian ailesi üzerinden yaptığı bir tespitle dikkat çekti. Kourtney’nin televizyon programından ayrılma kararını yorumlayan ve bunun doğru olduğunu söyleyen Açıkgöz, bir takipçisinden hiç beklemediği bir yorumla karşılaştı.

Takipçisi, Hülya Açıkgöz’e ailesiyle ilgili yaşadığı kriz üzerinden saldırdı ve “Tabi anlarsınız o da senelerdir kardeşlerinin üzerinden zengin oldu yine de hala paraya doymadı” şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu sözlere çok sinirlenen ve kendisine bu yorumda bulunan kişiye “Geri zekalı, kuş beyinli” sözleri ile tepki gösteren Hülya Açıkgöz şunları yazdı:

“Bunlar reality tv dedikleri programı çekiyor. Ailecek kazanıyorlar paralarını… Kourtney baskıdan ve ezilmekten bıkan bir şahıs ve programa son verdi. Sende az bir zeka olsa önce bilgi edinip sonra yorum yazardın. Evet Kourtney’i en iyi anlayan benim”