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Hülya Avşar balkonda
Hülya Avşar balkonda
Uzun bir süredir adı yeni bir proje ile anılmayan Hülya Avşar, son zamanlarda soru cevap tarzı programları ile öne çıkıyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Avşar, son paylaşımıyla yine beğeni topladı.
Magazin 24 Ağustos 2020 - 08:14

İlerleyen yaşına rağmen hayatından eksik etmediği spor sayesinde fiziğini korumayı başaran Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Tenis oynarken ya da yüzerken çekilmiş video ve fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Avşar bu defa pandemi sürecini geçirdiği evinin balkonunda açma germe hareketleri yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kısa sürede çok sayıa beğeni alan fotoğrafı Hülya Avşar siyah beyaz paylaşmayı tercih etti.

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