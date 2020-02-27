Hülya Avşar ‘Doğru değil’ demekle yetindi

Uzun bir zamandır yeni bir proje ile ortalarda görünmeyen Hülya Avşar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendisi hakkında ortaya atılan müzikal iddialarına yanıt verdi.

Sadece beyazperdeden değil aynı zamanda şov programlarından da bir süredir uzak duran ve şimdilerde sadece reklam filmlerinde karşımıza çıkan Hülya Avşar hakkında geride bıraktığımız gün dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Avşar’ın kızı Zehra ile birlikte bir müzikalde rol almaya hazırlandığı yazılıp çizildi. Yapılan haberde Avşar ve kızının çalışmalara devam ettiği söylenirken müzikalin Ekim ya da Kasım ayında seyirci ile buluşacağı söylendi.

HABERİ YALANLADI

Hülya Avşar, kendisi hakkında yapılan bu müzikal haberine Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi ve ‘Anne kız aynı müzikalde’ şeklinde verilen haberin doğru olmadığını söyledi.