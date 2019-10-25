Hülya Avşar: Evimde oturacak yer bile bulamayabilirsiniz

Gazetecileri özlediğini ifade ederek sözlerine başlayan Hülya Avşar, “Gripten nasibimi almış bir şekilde geldim. Şimdi iğneyi yaptırıyorlar hemen ayağı kalkıyorlar. Ben yaptırmadığım için 10 gündür sürünüyorum. Sizleri özledim. Onun için bizleri baş başa bırakın dedim” diye konuştu.

Yeni ev hazırlığı içerisinde olan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na reklam yüzü olduğu markanın yataklarından gönderdiğini söyleyen Hülya Avşar, “Hem küçük Kaya'ya hem de büyük Kaya' ya aldık. Kendi yattığım yatağı tavsiye ettim onlara” dedi. Hülya Avşar, “Siz evinizi nasıl dizayn ediyorsunuz?” şeklindeki bir soruya “Benim evimde oturacak yer bile bulamayabilirsiniz. Çünkü ben yerde oturmayı seviyorum. Açıkçası yerde yaşıyorum. O yüzden de evimin garip bir döşenme şekli var. Renk uyumu yok. Retroyu çok seviyorum. Retrodan yola çıkıyorum.” diye yanıt verdi.

“KIZIMIN ARKASINDAYIM”

İç mimarlık okuyan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun reklam yüzü olduğu markayla ilgili kendini test ettiğini ifade eden Avşar, “Yatağa yatıyor. Sağa dönüyor sola dönüyor. Atlıyor zıplıyor. Benimle dalga geçiyor. Madem bir şeyi öneriyorsun bakacağız diyor. Çok değişken zevkleri var. Hiç klasik değiller” şeklinde konuştu. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen kızına her konuda destek olduğun belirten Avşar, “Her şey bilgim dahilinde. Ne yaparsa yapsın. O bizden alacağını aldı. Dolayısıyla sonuna kadar güveniyorum. Ne yapıyorsa bildiği vardır. Biz ona her şeyi teslim ettik. Yanlışta yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Çok aklı başında bir kız oldu” dedi.

“MESLEĞİMİN TADINI ÇIKARTMAK İSTİYORUM”

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yeni projeleriyle ilgili konuştu. Heyecanlanmadığı bir işi yapmak istemediğini vurgulayan Avşar, “Mesleğimin tadını çıkartmak istiyorum. Bana keyif verecek ve beni keyfimden etmeyecek şekilde çalışmak istiyorum. Hikayesinden emin olacağım işlerde yer almak istiyorum. Özellikle dijital platformdan bayağı bir talep var ama onlarda beni ürkütüyor. Ben televizyonu seviyorum.” dedi. Dağınık saç modeli Angelina Jolie'ye benzetilen Avşar, “Anji geldi sabah. Yaptı Anji geldim anji” diyerek espri yaptı.

Son dönemde ekranlarda yer alan genç oyuncular hakkındaki düşünceleri sorular Hülya Avşar, gençleri başarılı bulduğunu ifade etti. Avşar, “Hepsi çok başarılı çok enteresanlar. Güzel tipler var. Erkekler bayanlardan bir tık daha öndeler. Yakışıklılık ve bu işin içinde almakla beraber. Fakat söyle bir sorunları var. Çok kalabalıklar ve rekabet etmek zorundalar. Her an böyle köprüden düşmeye hazır durumdalar. Çoğunu beğeniyorum.” dedi. Eski jenerasyon oyuncuları şimdiki oyunculardan daha çok beğendiğini sözlerine ekleyen Avşar, “Bizim jenerasyon dizilerde daha etken. Yeniler henüz şahsiyetlerini oturtamadılar. Biraz daha zamanları var” diye konuştu.

“ÇOK YAKIŞIKLI YA DA GÜZEL OLMAK DEZAVANTAJ”

Yurt dışında beğeni toplayan Can Yaman ve Burak Özçivit gibi isimlerin kendisine benzeten Hülya Avşar, “Onlar da benim yaşadığım sıkıntıyı yaşıyor. Güzel seçilip oyunculuğa geçtiğim için yıllarca “Güzel olduğu için oynatıyorlar” imajını üzerimden atabilmek için çok uğraştım. O imajı silmek için çok uğraştım. Onlarında çoğu yakışıklı ve güzeller. O yüzden sinema oyuncusunda çok fazla güzel olmak dezavantaj. Hem güzel hem de karakteristik olmak şart. O da parmakla sayılabilecek kadar. Çok fazla yok. Can Yaman gerçekten çok yakışıklı ama oyunculuğunu sorduğunda yakışıklıkları ön plana çıkıyor. Kıvanç'ın oyunculuğuna bayılıyorum. Kendini çok geliştirdi. Çok yakışıklılık aslında önlerinde bir engel. Onu aşmaları lazım.” dedi.

ESTETİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Katıldığı yarışmada 1983 Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar, son dönemde güzellik yarışmalarındaki estetik eleştirileriyle ilgili konuştu. Doğal güzellikten yana olduğunu belirten Avşar, “Nasıl doğduysa öyle olmak zorunda. Onun dışında herkes katılabilir oluyor. Bu Jean mankeni var. (Armine Arutyunyan) Benim çok hoşuma gidiyor. Estetiğe karşı değilim ama insanın yaşı gibi yaşlanması daha güzel.” diye konuştu. Röportaj esnasında sık sık gazetecilere takılan Avşar, onlara mikrofon ve minder fırlattı.