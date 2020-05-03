Hülya Avşar fiyatını ikiye katladı!

Uzun süredir hiç bir projede yer almayan Hülya Avşar'ın fiyatını yükselttiği ortaya çıktı.

Son olarak bir YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlayan Hülya Avşar, bölüm başı 60 bin TL kazanıyordu. Yapımcılar Avşar'ın kapısını çalsa da elleri boş döndü. Çünkü birden fiyatını 2 katına çıkararak, bölüm başı 120 bin TL istedi.

2. Sayfa’nın haberine göre; istediklerinden de ödün vermeyen Avşar, ne pazarlığa yanaşıyor ne de indirime.

Hülya Avşar, ayrıca set kurallarını değiştirdi. Haftada 2 gün izin, sette 10 saatten fazla kalmama kuralı getirdi. TV programları için istediği bölüm başı ücret ise 100 bin TL.