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Hülya Avşar fiyatını ikiye katladı!
Hülya Avşar fiyatını ikiye katladı!
Uzun süredir hiç bir projede yer almayan Hülya Avşar'ın fiyatını yükselttiği ortaya çıktı.
Magazin 3 Mayıs 2020 - 12:10

Son olarak bir YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlayan Hülya Avşar, bölüm başı 60 bin TL kazanıyordu. Yapımcılar Avşar'ın kapısını çalsa da elleri boş döndü. Çünkü birden fiyatını 2 katına çıkararak, bölüm başı 120 bin TL istedi.

2. Sayfa’nın haberine göre; istediklerinden de ödün vermeyen Avşar, ne pazarlığa yanaşıyor ne de indirime.

Hülya Avşar, ayrıca set kurallarını değiştirdi. Haftada 2 gün izin, sette 10 saatten fazla kalmama kuralı getirdi. TV programları için istediği bölüm başı ücret ise 100 bin TL.