Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı
Hülya Avşar, genç kalmanın sırrını spora borçlu. Tenis, yüzme derken Avşar Kızı, şimdi de kickboksa merak sardı. Üstelik bunu eski eşi Kaya Çilinoğlu ile birlikte yaptı.
EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞTI
Özel bir spor salonunda kickboks yapan Hülya Avşar, eski eşi Çilingiroğlu’na yumruk attı. Bununla da yetinmeyen Avşar Kızı, bir de üstüne tekmelemeye çalıştı. Oldukça eğlenen ikilinin yer aldığı videoyu görenler, ‘Hülya Avşar, tüm hıncını aldı.’ yorumları yaptı.