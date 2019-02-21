Hülya Avşar makyaj aynasının karşısında…

Oyuncu ve sunucu Hülya Avşar sosyal medya hesabından geride bıraktığımız akşam sahneye çıkmadan önce çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla haber olan Hülya Avşar, yoruma kapalı paylaştığı fotoğraf ve videolarla dikkat çekiyor. Kimi zaman havuzda yüzerken görüldüğü videoları paylaşan Avşar, kimi zaman da çarpıcı bir kıyafetin içinde çekildiği fotoğrafları paylaşıyor takipçileriyle…

MAKYAJ AYNASI KARŞISINDA DİŞ FIRÇALADI

Hülya Avşar geride bıraktığımız akşam sahneye çıkmadan önce kuliste çekilmiş bir videosunu paylaştı. Sevenleriyle buluşmadan önce ayna karşısında son hazırlıklarını yapan Avşar’ı dişlerini fırçalarken gördüğümüz videoda kahve içtiği için bu eylemi yaptığını söylüyor.