Hülya Avşar: Mali, Meryem Uzerli’yi sordu

Kızı Zehra'nın elini yanlışlıkla falçata ile kestiğini ve dikişlerine pansuman yaptırmaya geldiğini belirten Avşar, gazetecilerden ‘Mehmet Ali Erbil'i ziyaret ettiniz mi?’ sorusuyla karşılaşınca -iyi hatırlattınız- deyip Erbil'i ziyaret etti. Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Avşar, aynı zamanda hasta yatağında olan Erbil'in dikkatini Meryem Uzerli'nin Cannes’daki kırmızı halı frikiğinin çektiğini söyleyerek şöyle anlattı; “Aldığı ilaçlar herhalde onu daha enerjik yapmış. Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Bana dönüp “gördün mü?” dedi. Son derece iyi. Bence artık şımarıklık yapıyor. Buradaki rahatı sevmiş. Biz özledik, tv özledi, şovlar özledi” şeklinde konuştu.

“SONUNDA HEPSİNİ TOPLAYIP”

Hastalık zamanlarında Mehmet Ali Erbil’i dostlarının yalnız bırakmadığı hatırlatılan Avşar; “İnsan olmanın getirmiş olduğu şeyler bunlar. Para pul şöhret benim açımdan araç. Ama bu duygular benim için hep rehber olmuştur” dedi. Öte yandan şarkıcı Bülent Serttaş'ın teniste kendisine meydan okuduğu hatırlatılan Avşar Kızı, kahkahayı basarak; “Bi o kalmıştı meydan okumayan. Sonunda hepsini toplayıp karşıma alacağım ve tek başıma ben…” ifadelerini kullandı.

“ÇOK AŞIK OLMADAN BİR ERKEĞİ ÇEKMEK ZOR”

Öte yandan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabındaki fotoğraflarının altına yaptığı yorumlar sonucunda Çilingiroğlu'nun sevgilisiyle kıskançlık kavgası yaşadığı haberler hatırlatılan Avşar; “Kimsenin kıskançlık krizine falan girdiği yok. En son artık bozuldu Kaya bana. O da bana -sen böyle devam edersen olacak- dedi. Başaramadım kısacası” dedi. Aşk hayatıyla artık gündeme gelmeyen Avşar, sorular karşısında; “Aşk hayatımda kimse yok. Kendi hayatımdan o kadar mutluyum ki. Zaman yok ona ayıracak. Çok aşık olmak lazım. Çok aşık olmadan bir erkeği çekmek çok zor. Hani bir süreden sonra sahipleniyorlar ya… Biraz benim işim zor” şeklinde konuştu.