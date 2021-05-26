Hülya Avşar: Sabaha kadar mesajlaştım, sinirlerim bozuldu

‘Masumiyet’ dizisinin final yapmasının hemen ardından bir televizyon programına konuk olan Hülya Avşar, hem biten dizisiyle, hem de kendi ile ilgili merak edilenleri cevaplandırdı.

Hülya Avşar’a sosyal medyada çok konuşulan rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu’na attığı tokat sahnesi soruldu.

Avşar, “Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi. Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi” ifadelerini kullandı.

AĞZINI KAPATAMAMIŞ

Sahne çekiminden hemen sonra Postuoğlu’nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini belirten Avşar, rol arkadaşının apar topar hastaneye götürldüğünü açıkladı.

Yaşanan olayı anlatırken gülmesine engel olamayan Avşar, Postoğlu’ndan da yayın sırasında esprili bir dille özür diledi.

“SİNİRLERİM BOZULDU”

Ayrıca dizide kendisine uygulanan filtre konusuna da değinen Avşar, “Filtre hikayesini bilmiyorum. Neden yaptı, sabaha kadar mesajlaştım ve sinirlerim bozuldu. Benim yaptırmam mümkün değil. Dizlerde böyle pr yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Dizinin de böyle bir şeye ihtiyacı yoktu” dedi.

“TELEVİZYONLARDA DİZİ YAPMAK ZORLAŞTI”

Hülya Avşar, ‘Masumiyet’ dizisinin neden bittiğini de açıkladı: “Televizyonlarda dizi yapmak zorlaştı. Yeni başlayan diziyi seyirci kaydediyor ve öyle izliyor. Bizimki de böyle bir şey oldu. Televizyoncu ile yapımcı arasında o iş farklı oluyor. Daha önce bitecekti aslında ama ben zorladım. Sağ olsun yapımcı Faruk’u ite kaka bugüne geldik. Ben bir yer falan basmadım o iddialar asılsız. Final sahnesi ile ilgili eleştiriler geldi. Ama genel anlamda iyi.”

İlginizi Çekebilir 'Hülya Avşar'ın kucağına oturdum, kanalı kapattılar'