Hülya Avşar: “Sektör biraz canlansın geri döneceğim”

Hülya Avşar, televizyon ekranlarına ara verdiğini, “Bence şu dönem, bizim camia çok karışık, yapılan işlerde hüsrana uğranıyor. İstenilen reytingler alınmıyor. Televizyonlarda yapılan işlere çok değer verilmiyor. Durum böyle olunca ara vermekte fayda var diye düşündüm. Sektör biraz canlansın bende geri döneceğim” sözleriyle ifade etti. Magazin konularına pek karışmadığını dile getiren Avşar, “Ben insanlara sallamıyorum lafı ortaya koyuyorum isteyen üzerine alıyor” dedi.