Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hülya Avşar: “Sektör biraz canlansın geri döneceğim”
Hülya Avşar: “Sektör biraz canlansın geri döneceğim”
Hülya Avşar Türk Böbrek Vakfı'nın yararına tenis kortuna çıktı. Akatlar'da ki bir mekanda gerçekleşen tenis müsabakası öncesi basın mensuplarının sorularına yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Mart 2019 - 16:18

Hülya Avşar, televizyon ekranlarına ara verdiğini, “Bence şu dönem, bizim camia çok karışık, yapılan işlerde hüsrana uğranıyor. İstenilen reytingler alınmıyor. Televizyonlarda yapılan işlere çok değer verilmiyor. Durum böyle olunca ara vermekte fayda var diye düşündüm. Sektör biraz canlansın bende geri döneceğim” sözleriyle ifade etti. Magazin konularına pek karışmadığını dile getiren Avşar, “Ben insanlara sallamıyorum lafı ortaya koyuyorum isteyen üzerine alıyor” dedi.

Etiketler