Hülya Avşar sosyal medyanın diline düştü

‘Masumiyet’ dizisi ile ekranlara dönen Hülya Avşar’a çekimlerde uygulanan özel filtre sosyal medyada olay oldu.

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi oyuncuların paylaştığı dizide, Avşar’a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.

Dizinin ilk bölümlerinde herhangi bir filtre uygulanmazken, son bölümde kullanılan filtre nedeniyle Avşar’ın tüm yüz hattı ‘flulaştırıldı’.

Sosyal medya kullanıcıları, “Hülya Avşar’la sırlar dünyasına yolculuk”, “Hülya Avşar’a nasil bir filtre uygulandıysa artık kadının burnu yok”, “Hülya Avşar’ın yüzünü arıyorum”, “Hülya Avşar’ın yüzünü aramaktan diziyi izleyemiyorum” şeklinde yorumlar yaptı.

“BEN DE AYNI FİKİRDEYİM”

Gelen yorumlar üzerine Hülya Avşar, kendisi için yapılan bir caps’i sayfasından paylaşarak, “Ben de aynı fikirdeyim” sözleriyle durumunu ti’ye aldı.

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