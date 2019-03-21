Hülya Avşar: Sürpriz için biraz daha bekleyeceğiz

‘Markalar Sokağı’nda telefon görüşmesi yaparak vitrinleri inceleyen Avşar, gazetecilerin görüntü aldığını fark etmesi üzerine telefonu kapatarak muhabirler ile sohbet etti. Biraz yorgun olduğunu söyleyen ünlü sanatçı “Benim için çok önemli, sektör için de gerekli olduğunu düşündüğüm bir işin içerisindeyim. Şimdilik detay vermeyeceğim ama bunun için heyecanlıyım” dedi. Detay vermeden açıklamalarına devam eden Avşar kızı “Toplantılarım devam ediyor, bugün de uzun bir toplantı yaptı, onun için yorgunum aslında ama sürpriz için biraz daha bekleyeceğiz.” dedi. Açıklamalarının ardından alışveriş merkezine giren Hülya Avşar uzun süre alışveriş yaparak stres attı.