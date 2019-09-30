Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hülya Avşar, tenis maçına derin yırtmaçlı etekle çıktı
Hülya Avşar, tenis maçına derin yırtmaçlı etekle çıktı
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Avşar, maça tenis kıyafeti yerine leopar desenli ve derin yırtmaçlı etekle çıkarak herkesi şaşırttı.
Magazin 30 Eylül 2019 - 16:15

Tenis sporuyla yakından ilgilenen Hülya Avşar, Bursa’da 20-29 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası’na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde Podyum Park’ta gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan Avşar, partneri Korhan Akın ile çiftler kategorisinde Tamer Haytoğlu- Muazzez Demirci ikilisine karşı mücadele etti. Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşar’a yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı.

HÜLYA AVŞAR DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDI

Tenis kıyafeti yerine derin yırtmaçlı bir etekle korta çıkan Hülya Avşar, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İLGİLİ HABERHülya Avşar neden ilişkiye girmediğini açıkladı
Son güncelleme: 16:17 - 30.09.2019
Etiketler