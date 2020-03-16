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Hülya Avşar’dan büstiyer açıklaması
Hülya Avşar’dan büstiyer açıklaması
Şimdilerde Youtube üzerinden yaptığı yeni programı ile gündemde olan Hülya Avşar, ilginç giyim tercihi üzerine kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Mart 2020 - 08:47

Hülya Avşar beyaz tişört üstüne büstiyer giymiş, bu ilginç kombini tayt ve topuklu ayakkabı ile tamamlayınca sosyal medyanın diline düşmüştü. Hülya Avşar geçtiğimiz gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu, Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yedi.

Etiler’deki mekandan çıkarken gazetecilerin ayak üstü sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, tişört üstüne büstiyer giymesi sorulunca, “Zevkliyim” diye yanıt verdi. Avşar, “Çok özenerek yaptığım bir şey değil. Ne diyeyim ki” diyerek aracına bindi.

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Son güncelleme: 08:48 - 16.03.2020