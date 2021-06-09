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Hülya Avşar’dan İlber Ortaylı’ya: Arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin, tamam mı?

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya gelen sanatçı Hülya Avşar, Ortaylı'nın sunucu Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" dediği anlara gönderme yaptı. Avşar, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı?" dedi.

Güncellenme: 09:27, 09/06/2021
Hayat HaberleriMagazin

Hülya Avşar Instagram hesabından tarihçi İlber Ortaylı ile bir paylaşımda bulundu. Avşar, paylaşımında İlber Ortaylı’nın canlı yayında Cansu Canan Özgen’e “Maşallah, şuna bak” demesine gönderme yaptı.

Hülya Avşar videoda “Ben gideceğim, arkamdan ne hoşmuş diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi” ifadelerine yer verdi.

İlber Ortaylı ise Avşar’ın bu sözleri üzerinde “Maşallah, hâlâ hoşmuş” dedi.

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden İlber Ortaylı’yı konuk ettiği yayının sonunda, “Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” demiş ve İlber Ortaylı “Sağ ol” diye yanıt vermişti. İlber Ortaylı daha sonra “Maşallah şuna bak” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:09:18,